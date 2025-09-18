Medya Radar'a Erişim Engeli Getirildi

(ANKARA) - Eski MHP Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ve TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine Medya Radar'daki "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı habere ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Arzu Erdem ile TYT Türk Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran, Medya Radar'da yayımlanan, "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber nedeniyle, "hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca söz konusu haber ve internet sitesine erişim engeli talep edildi.

Su duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine Medya Radar'da yayımlanan haberlere erişim engeli talep etti.

Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, www.medyaradar.net internet sitesine ve "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber linkindeki içeriklere, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle, erişimin engellenmesine ve haberin yayından çıkarılmasına karar verdi.

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletilmek üzere ilgili mercilere gönderildi. Karara karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık bırakıldı.