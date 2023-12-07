MediaMarkt Startup Challenge Kazananları Belli Oldu

Perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmada birinci olan girişim Tawny oldu. İkincilik Ingosa'ya, üçüncülük ise Recepta'ya verildi.

Perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 47 ülkeden 230 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı Tawny oldu. Yarışmada ikinciliği Ingosa, üçüncülüğü ise Recepta aldı.

MediaMarkt Türkiye'nin 2018 yılında başlattığı MediaMarkt Startup Challenge projesinin 6'ncısı gerçekleştirildi. 47 farklı ülkeden 230 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın ön elemesini geçen 10 girişim ise 5 Aralık tarihinde düzenlenen final töreninde jüriye sunumlarını yaptı.

BU YILIN KAZANANI TAWNY OLDU

Özellikle perakende satış teknolojileri, kurumların dijitalleşme süreçleri, satış sonrası teknolojiler ve sürdürülebilirlik ve çevresel etki kategorisi alanlarında başvuru kabul eden MediaMarkt Startup Challenge'ın bu yılki kazananları jürinin değerlendirmesiyle belli oldu. İnsan duygu ve davranışlarını, yapay zeka hızında ve ölçeğinde analiz eden Tawny birinci olurken, üretken diyaloga dayalı yapay zekanın yenilikçi entegrasyonu yoluyla dijital reklamcılığı dönüştüren Ingosa ikinci, işletmelerin kasada e-posta veya telefon numarası gibi herhangi bir kişisel bilgi gerektirmeden müşterilerine özelleştirilmiş kağıt ve dijital makbuzlar sunmalarına yardımcı olan Recepta ise üçüncülüğü kazandı.

"PERAKENDECİLİĞİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Perakendeciliğin geleceğine yön verecek girişimcilere büyük önem veriyoruz. Büyük şirketlerin çok uzun süre yaşamasının temelinde aslında kendilerini sürekli yenilemeleri, inovasyona açık olmaları ve girişimcilik ruhunun yaşaması var. Biz de bu girişimcilik ruhunu destekliyoruz. Girişimciler sektöre yeni perspektifler ve çeviklik getiriyor. Eğer geleceğin perakendecisi olacaksanız yeniliğe açık olmalısınız. Bu ruhla bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz Startup Challenge'da bugün ilk 3'e giren girişimcileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Hackquarters Kurucusu Kaan Akın ise "6 yıldır Startup Challenge programında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje, girişimlerin büyümelerine hız katmak ve onların bugünden yarına globalleşmelerine destek olmak açısından çok önemli. Türkiye'de ve dünyada girişimciliğin ne kadar önemli olduğunun altını çizdiğini ve bu girişimlerin hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde yer almasını sağladığı için MediaMarkt'a çok teşekkür ediyorum" dedi.