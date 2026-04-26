Med Beykoz Gemisi Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yaptı; Römorkörlerle Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Tekirdağ’dan İzmir’e seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine arızası yaşayan "MED BEYKOZ" isimli 202 metre boyundaki konteyner gemisinin, römorkörler eşliğinde emniyetle demirletildiğini bildirdi.

KEGM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan İzmir'e seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine arızası yaşayan MED BEYKOZ isimli 202 metre boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-15 römorkörümüzün refakatinde, KURTARMA-20 ve KURTARMA-4 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
