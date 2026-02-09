Haberler

Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Güncelleme:
TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı. Dava 15 Mayıs'a ertelendi.

  • TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik istismar davasında tutuklu 4 sanık tahliye edildi.
  • Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.
  • Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik istismar davasında mahkeme, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kararda, sanıkların tutukluluk süresi ve kaçma şüpheleri bulunmadığı belirtildi. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

TBMM lokantasındaki cinsel taciz olayına bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü 2. duruşmasındaki ara kararında 4'ü tutuklu 5 sanığın, yeterli delillerin toplanmasına ve sabit ikametgahta oturmaları gerekçesiyle yurtdışı yasağı adli kontrol talebiyle tahliyelerine karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı.

Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

KADIN AMİRDEN "KİMSEYE ANLATMA" İFADESİ

Sözcü'nün haberine göre, aynı süreçte, kurumdan ayrılmak zorunda kalan bir başka stajyer çocuktan da ikinci bir taciz iddiası geldi. Genç, yaşadıklarını kadın amirine anlattığını ancak amirinin kendisine, "Olayı kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bile bilmeyecek" dediğini öne sürdü.

SANIKLAR İÇİN 16 YIL İSTENİYORDU

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adalet adalet adalet yerlerde sürünüyorsun haberin ola

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali:

Adalet duygusu kalmadı maalesef

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

