Haberler

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meclis'teki cinsel taciz soruşturmasında 3 çocuğun başvurusu üzerine 4 aşçı daha gözaltına alındı.

  • TBMM'de staj yapan bir öğrenci, Meclis Lokantası'nda görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.
  • Şüpheli H.İ.G., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
  • TBMM Genel Sekreterliği, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelini 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan bir kız öğrencinin, Meclis Lokantası'nda görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği'ne resmi şikayet dilekçesi sundu.

MECLİS ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şikayet sonrası başlatılan adli süreçte, D.K. isimli öğrenciye yönelik cinsel taciz iddiasının faili olduğu öne sürülen H.İ.G. isimli Meclis çalışanı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin Meclis Lokantası'nda görev yaptığı öğrenildi.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım 2025 tarihinde bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından şikâyet dilekçesi verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, 20 Kasım 2025'te idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, şikayete konu olan diğer kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğü, kamu görevinden çıkarma ve iş akdinin feshi dahil gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağı kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Ülke kimlere emanet , akkoyunların canı chenneme

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
title