Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
Meclis'teki cinsel taciz soruşturmasında 3 çocuğun başvurusu üzerine 4 aşçı daha gözaltına alındı.
- TBMM'de staj yapan bir öğrenci, Meclis Lokantası'nda görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.
- Şüpheli H.İ.G., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
- TBMM Genel Sekreterliği, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelini 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan bir kız öğrencinin, Meclis Lokantası'nda görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği'ne resmi şikayet dilekçesi sundu.
MECLİS ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Şikayet sonrası başlatılan adli süreçte, D.K. isimli öğrenciye yönelik cinsel taciz iddiasının faili olduğu öne sürülen H.İ.G. isimli Meclis çalışanı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin Meclis Lokantası'nda görev yaptığı öğrenildi.
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA
TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım 2025 tarihinde bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından şikâyet dilekçesi verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, 20 Kasım 2025'te idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamanın devamında, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, şikayete konu olan diğer kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğü, kamu görevinden çıkarma ve iş akdinin feshi dahil gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağı kaydedildi.