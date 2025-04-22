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Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yürüyen Merdiven Arızalandı

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yürüyen Merdiven Arızalandı
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Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle toplu taşıma kullanıcıları yoğunluk oluşturdu. Arızalı merdiven bakıma alınırken, mesai çıkışında İstanbullular zorluk yaşadı.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalanması yoğunluğa neden oldu.

Kentin en kalabalık istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı girişinde yer alan yürüyen merdivenlerden biri arızalandı.

Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.

Etrafı kapatılan yürüyen merdiven bakıma alınırken, vatandaşların metrobüs durağına giriş-çıkışta kalabalık dolayısıyla ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

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Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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