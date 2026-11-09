Mecid Mecidi, Boğaziçi Film Festivali'nde genç sinemacılara masterclass verdi

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"Cennetin Çocukları", "Cennetin Rengi", "Serçelerin Şarkısı" ve "Muhammed: Allah'ın Elçisi" başlıklı başarılı filmlere imza atan İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "14. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında genç sinemacılarla bir araya geldi.

Festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasının jüri başkanlığını üstlenen usta sinemacı, festival bünyesinde "İnsanı Anlatma Sanatı: Mecid Mecidi ile Sinema Üzerine" başlıklı bir masterclass verdi.

"Sun Children" filminin gösterimi ardından Atlas 1948'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Mecidi, sinema anlayışını, film yapım süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

"Bir film yapımcısı, bir sanatçı bütün toplumu ve toplumun bütün katmanlarını tanımalıdır"

Mecidi, sinemaya ilgisinin gençlik yıllarında başladığını ve dramatik sanatlar, tiyatro, hikaye yazımı ve yönetmenlik üzerine eğitim aldığını dile getirerek, tiyatronun daha sınırlı bir izleyici kitlesine hitap ettiğini düşündüğü için sinemaya yöneldiğini belirtti.

İlk olarak oyunculuk yaparak sinemayı tanımaya çalıştığını, ardından kısa ve uzun metrajlı filmler çekmeye başladığını ifade eden usta yönetmen, ilk uzun metrajlı filmi "Baduk"un Cannes Film Festivali'ne seçilmesiyle sinema yolculuğunun başladığını aktardı.

Sanatçının yaşadığı toplumu ve insan ilişkilerini yakından tanımasının önemli olduğuna işaret eden Mecidi, bir sanatçının en önemli sermayesinin yaşam tecrübesi olduğunu vurgulayarak, "Bir film yapımcısı, bir sanatçı bütün toplumu ve toplumun bütün katmanlarını tanımalıdır. Yaşadığı toplumu, insanları ve insanların hikayelerini ne kadar derin tanırsa o kadar yaratıcı olacaktır." dedi.

Usta yönetmen, hikayelerini toplumun içinden beslenerek oluşturduğunu, yeni karakterler yaratırken gerçek hayatta karşılaştığı insanları gözlemlediğini ve onların hikayelerini araştırdığını anlattı.

"Fıtrat diliyle konuştuğunuzda 7'den 70'e toplumun her katmanıyla irtibat kurabilirsiniz"

Kendi sinema anlayışını "fıtrat sineması" olarak tanımlayan Mecidi, aşk, sevgi, fedakarlık ve özveri gibi değerlerin bütün insanlarda ortak olduğunu belirtti.

Bu değerler üzerinden anlatılan hikayelerin farklı kültürlerden ve toplumsal kesimlerden insanlarla iletişim kurabildiğine dikkati çeken Mecid Mecidi, "Bu fıtrat diliyle konuştuğunuzda 7'den 70'e toplumun her katmanıyla irtibat kurabilirsiniz. Bu hikayeyi basitleştirmek değil, karmaşıklığın içinde sade bir dille anlatabilmektir." diye konuştu.

İnsanların ortak duygularına hitap etmenin sinemanın evrensel gücünü oluşturduğunu vurgulayan Mecidi, filmlerinin aradan yıllar geçmesine rağmen yeni nesiller tarafından da izlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Lokasyon benim için bir karakter gibidir"

Film yapımında mekan seçiminin önemine dair Mecidi, lokasyonun yalnızca hikayenin geçtiği bir yer olmadığını, filmin karakterlerinden bir parça gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Lokasyon benim için bir karakter gibidir. Hikayeyi anlatmalı ve ilerletmeli. Lokasyonun gerçek olması çok önemlidir." dedi.

Mecidi, gerçek mekanlarda çekim yapmayı tercih ettiğini, dijital teknolojilerin ve görsel efektlerin sinemacılara önemli imkanlar sunduğunu, ancak bu araçların gerçek mekanları keşfetmenin önüne geçmemesi gerektiğini kaydetti.

Gerçek mekanların kendine özgü enerjisinin filmin sesine, ışığına, atmosferine ve hikayesine yansıdığını anlatan Mecidi, genç sinemacılara mekanları yerinde keşfetmelerini tavsiye etti.

"Bir filmin beyni aslında senaryosudur"

Usta yönetmen, genç sinemacılara iyi bir fikir ve senaryonun film yapımının temelini oluşturduğunun altını çizerek, "Bir film yapımcısının en temel sermayesi iyi bir fikrin ve iyi bir senaryonun var olmasıdır. Bir filmin beyni aslında senaryosudur. Senaryoya ne kadar yatırım yaparsak, bu bizim en önemli avantajımız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu seçiminde profesyonel oyunculardan ziyade halkın içinden, daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan kişileri tercih ettiğini anlatan Mecidi, oyuncuların senaryoyu önceden bilmesini istemediğini söyledi.

Mecidi, oyuncularından sahneleri ilk kez kamera karşısında deneyimlemelerini istediğini belirterek, "Sinemanın o anda yaşanan bir olay olduğuna inanıyorum. O tazeliği ve yeniliği ancak o zaman yakalayabilirsiniz. Sinema her şeyden çok duygunun aktarımıdır." ifadelerini kullandı.

"Sinemada kolay diye bir şey yoktur"

İranlı yönetmen Mecid Mecidi, yapay zeka ve yeni teknolojilerin sinema sektöründeki kullanımına ilişkin de bu imkanların sinemacılara kolaylık sağlasa da yaratıcılığı ve keşfetme arzusunu sınırlandırmaması gerektiği yorumunu yaptı.

Gerçek mekanlardan elde edilen enerjinin filmin atmosferine yansıdığını kaydeden Mecidi, sinemacıların dijital imkanlara fazla güvenerek tembelleşmemesi gerektiğini ifade etti.

Mecidi, film yapımının emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, "Sinemada kolay diye bir şey yoktur. Sinemanın her saniyesi, her dakikası aslında yaratmaktır. Yaratmak çok zor bir iştir ve emeğin, çabanın sonucu ortaya çıkar." dedi.

Genç sinemacılara koşullara teslim olmamaları tavsiyesinde de bulunan Mecidi, ilk filmini hayata geçirirken büyük zorluklar yaşadığını, ancak azim ve dayanıklılıkla yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA