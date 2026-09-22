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MEB, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya 3 bakanlık müfettişi gönderdi

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MEB, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya 3 bakanlık müfettişi gönderdi
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Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırı için 3 Bakanlık müfettişi görevlendirdi. Okulda bugün eğitime ara verildi, öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekipleri sahada çalışmalara başladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili 3 Bakanlık müfettişinin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını ve okulda bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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