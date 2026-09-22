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MEB, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya 3 bakanlık müfettişi görevlendirdi

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MEB, Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan saldırı için 3 bakanlık müfettişi görevlendirdi. Okulda eğitime 1 gün ara verilirken yaralıların tedavisi sürüyor; öğrenci, öğretmen ve velilere psikososyal destek sağlanıyor.

MEB: 3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak 3 Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir" denildi.

'OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ'

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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