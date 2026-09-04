Haberler

MEB'den Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme İncelemesi

MEB'den Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme İncelemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Amasya'da Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek kurs faaliyetleri ile geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Amasya'da hayat boyu öğrenme kurumlarında incelemelerde bulundu.

Topoğlu, ziyareti kapsamında Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun eşlik ettiği Topoğlu, Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Merkez yöneticileri, öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen Topoğlu, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Topoğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları inceledi.

Atölyeleri gezen Topoğlu, usta öğreticiler ve çalışanlardan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve vatandaşların eğitim imkanlarına erişiminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 6 şüpheli adliyede

Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!