MEB'den özel eğitim kurumlarına ilişkin kılavuz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan kılavuz yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını karşılaması halinde 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Başvuruda, en fazla 10 eğitim kurumu tercih edilebilecek. Başvurular, 'mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek; ancak yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarına da tercihte bulunabilecek. Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda, başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.

SONUÇLAR 16 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Atama-görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte bakanlıkça yapılacak. Sonuçlar 16 Haziran'dan itibaren açıklanacak. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden, yöneticilerin ise 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı