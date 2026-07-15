MEB'den 15 Temmuz Dergisi: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dergisi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkışını farklı yönleriyle işleyen dergide, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "15 Temmuz'un Maarifimize Yüklediği Mesuliyet" başlıklı ön sözü yer aldı.

Bakan Tekin, ön sözünde, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin kendi kaderi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermediğini, hiçbir vesayet odağının milletin üstünde bir güç olarak varlık gösteremeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, "O gece sokaklara çıkan on binler, devletin gerçek sahibinin yine milletin kendisi olduğunu yüreklerindeki imanla canı pahasına haykırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlarda tecessüm eden o kudret, milletimizin esarete rıza göstermeyen karakterinin, devlet-millet bütünlüğünün ve demokrasi idrakinin en açık tezahürü olarak tarih sayfalarına kazındı." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün darbe girişiminin bir gecede ortaya çıkan münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Tekin, örgütün yıllar boyunca dini değerleri perde, eğitimi zemin, bürokrasiyi mevzi ve gençliği insan kaynağı olarak kullandığını son aşamada ise silahını millete ve meşru yönetime çevirdiğini kaydetti.

"Muhakemesini bir şahsa devreden anlayış ağır bir tehdide dönüşebilir"

Tekin, devletin bekasının, insanın aklına, iradesine ve şahsiyetine sahip çıkabilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "15 Temmuz'un bize öğrettiği en kritik derslerden biri de budur, muhakemesini bir şahsa, sadakatini bir örgüte, istikametini kapalı bir hiyerarşiye devreden insan tipi hem kendisi hem toplum hem devlet için ağır bir tehdide dönüşebilir." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin en kalıcı güvencesinin, çocukların köklü bir maarif anlayışıyla yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Tekin, bu nedenle eğitimin 15 Temmuz'u anlamanın merkezi meselesi olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, okulun yerine denetimsiz ağları, öğretmenin yerine örgütsel rehberliği, bilginin yerine mekanik sınav başarısını, şahsiyetin yerine ise kör sadakati koyan her anlayışın, milletin geleceğine yönelik örtülü bir müdahale alanı ürettiğini belirterek, bu nedenle güçlü bir eğitim sisteminin, milli iradenin ve demokrasinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu sebeple bilgiyi başıboş bir güç, başarıyı ölçüsüz bir rekabet, özgürlüğü sorumsuz bir tercih alanı olarak görmediğini, insanı aklı, kalbi, iradesi ve değer dünyasıyla birlikte ele aldığını ifade eden Tekin, çocukların idrakini, iradesini ve şahsiyetini hiçbir yapının vesayetine bırakmayan, onları hakikat duygusu, eleştirel düşünce, ahlak, merhamet ve vatan sevgisiyle güçlendiren bir maarif düzeni kurmanın, 15 Temmuz'dan çıkarılan en temel derslerden biri olduğuna işaret etti.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"O tarihi gece bize göstermiştir ki bir milletin istiklalini koruyan kuvvet, tankların karşısına çıkan cesarette ve o cesareti yetiştiren maarif ikliminde saklıdır. Bu iklimi korumak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin müşterek mesuliyetidir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve o gün canı pahasına meydanlara koşan her vatandaşımızı şükranla yad ediyoruz. Haklarını ödeyemeyiz, onları unutamayız. Bize bıraktıkları emaneti okulda, sınıfta, öğretmen emeğinde ve evlatlarımızın şahsiyetinde yaşatmak boynumuzun borcudur."

Dergide, 15 Temmuz farklı yönleriyle ele alınıyor

Açıklamaya göre, dergide, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, eğitim perspektifiyle ele alınıyor, darbe girişimi gecesinde yaşanan gelişmeler saat saat kronolojiyle aktarılıyor.

Öğretmenler adına bir tarih öğretmeni tarafından kaleme alınan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" başlıklı yazıda ise demokrasi kültürü, milli egemenlik, cumhuriyet değerleri ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin rolü değerlendiriliyor.

Dergide ayrıca, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen afiş, resim, fotoğraf, şiir, öykü, slogan ve kısa film yarışmalarında dereceye giren eserler de yer alıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin 15 Temmuz'a ilişkin tanıklıklarını aktardığı yazılar, okullarda hazırlanan duvar gazeteleri ve çengel bulmaca gibi etkileşimli içerikler de dergide okuyucularla buluşuyor.