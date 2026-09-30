MEB, COP31 kapsamında 9-12. sınıflara Maarif İklim İdeathonu düzenleyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim görenler için "Maarif İklim İdeathonu" yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Maarif İklim İdeathonu" yarışmasıyla öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki gerçek sorunları bilimsel veriler ve saha gözlemleriyle tanımlamaları, bu sorunlara çözüm üretmeleri ve geliştirdikleri fikirleri mentörlük desteğiyle olgunlaştırmaları amaçlanıyor.

Yarışma, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 resmi vizyonu ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" odaklı yaklaşımı, "OB8: Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı Becerisi ve Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı" stratejileri doğrultusunda düzenlenecek.

Yarışma, "önce potansiyel, mentörlükle gelişim, finalde anlık inovasyon" yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yarışmanın ilk aşamasında katılımcı takımlar fikir başvurularını, "Sıfır Atık, Okyanuslar ve Denizler, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Uygulama Köprüsü, Gençlik ve Eğitim, Yeşil Sanayileşme, Temiz Enerji Dönüşümü, Rio Sinerjisi ile Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" temalarından en az biri kapsamında geliştirecek.

Ön eleme aşamasının ardından finalist takımların proje geliştirme yetkinlikleri, çevrim içi mentörlük desteği programıyla güçlendirilecek.

Antalya'da gerçekleştirilecek final maratonunda ise takımlardan ilk aşamada kullanılan "COP31" temaları kapsamında kendilerine yöneltilecek yeni bir probleme, belirlenen süre içerisinde özgün, uygulanabilir ve yaratıcı bir iklim çözümü geliştirmeleri beklenecek.

Yarışmaya Türkiye genelinde MEB'e bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim görenler katılabilecek.

Başvurular, resmi yarışma portalı "meslegimhayatim.meb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Yarışma kapsamında finalistlerin ilanı, 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Antalya final ideathonu ise 18-19 Kasım'da düzenlenecek.

Finalist takımlar, yerinde verilen yeni tema üzerinden fikir geliştirme maratonuna katılacak ve canlı jüri sunumları gerçekleştirecek.

Ödül töreni ise 20 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA