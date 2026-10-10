MEB, COP31 kapsamında 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek

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(ANKARA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında, MEB tarafından, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 81 ilde "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde 09-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek.

Yarışmayla öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

81 ilde gerçekleştirilecek yarışma; okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Öğrenciler, farklı aşamalarda iklim, çevre ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.

Yarışmada; tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği ve iklim eylemi, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji kaynakları ve enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi, atık yönetimi ve sıfır atık ile iklim politikaları konularından sorular yer alacak.

Kaynak: ANKA