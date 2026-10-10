Haberler

MEB, COP31 kapsamında 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB, COP31 kapsamında 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenleyecek. Okul, ilçe ve il aşamalarından oluşan yarışmayla öğrencilerin iklim ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

(ANKARA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında, MEB tarafından, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 81 ilde "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde 09-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek.

Yarışmayla öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

81 ilde gerçekleştirilecek yarışma; okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Öğrenciler, farklı aşamalarda iklim, çevre ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.

Yarışmada; tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği ve iklim eylemi, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji kaynakları ve enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi, atık yönetimi ve sıfır atık ile iklim politikaları konularından sorular yer alacak.

Kaynak: ANKA
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı