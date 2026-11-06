MEB, COP31 için Türkiye İklim Okulu etkinliklerini gözden geçirdi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıklarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığında yapılan toplantıya, bakanlık merkez teşkilatı birimlerinden genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı düzeyinde yöneticiler katıldı. Toplantıda, COP31 kapsamında Mavi ve Yeşil Bölge'de gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ilişkin hazırlıkların son durumu, birimlerin sorumluluk alanlarındaki çalışmalar ve etkinlik takvimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

HAZIRLIKLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, COP31 hazırlıkları kapsamında ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar ele alındı. Konferans süresince gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesi, birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile hazırlık süreçlerinin eş güdüm içerisinde tamamlanmasına yönelik hususlar görüşüldü.

TÜRKİYE İKLİM OKULU ETKİNLİKLERİ ELE ALINDI

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, COP31 Yeşil Bölge'de ziyaretçilerini ağırlayacak Türkiye İklim Okulunda gerçekleştirilecek etkinlikler oluşturdu. Öğrencileri, öğretmenleri, velileri, akademisyenleri, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek Türkiye İklim Okulunun etkinlik programı, uygulama alanları ve ziyaretçilere sunulacak içeriklerin değerlendirildiği toplantıda, iklim okuryazarlığı, sürdürülebilir yaşam, sıfır atık, yeşil beceriler, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji, afetlere hazırlık ve çevre dostu teknolojiler başta olmak üzere farklı konu başlıklarında düzenlenecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca, farklı birimlerce hazırlanan uygulamalar, öğrenci projeleri, etkileşimli atölyeler ve teknoloji gösterimlerinin ziyaretçilerle buluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

BİRİMLER HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İlgili genel müdürlükler ve birimlerin temsilcileri tarafından sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ve COP31 kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi verilen toplantıda, çocukların ve gençlerin iklim eylemine aktif katılımını destekleyen çalışmalar, eğitimde yeşil dönüşüme yönelik uygulamalar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar ele alındı. Toplantıda, COP31 kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstlendiği, 'Gençlik ve Eğitim' temasının uluslararası düzeyde etkili biçimde temsil edilmesi, eğitim alanındaki iyi uygulamaların görünürlüğünün artırılması ve planlanan etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlıkların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı