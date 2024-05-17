MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sınava 70 bin öğrenci katıldı ve 4 bin 519 öğrenciye burs imkanı sağlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre sınav, 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere, 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda yapıldı.
70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.