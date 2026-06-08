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Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Bulut, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Bulut, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret ederek kentteki eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

Metin Bulut, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti.

Bulut, Vali Aygöl ile kentte yürütülen eğitim çalışmalarıyla ilgili görüşme yaptı.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettiş Yardımcısı Müjdat Karadağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de bulundu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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