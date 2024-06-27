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Bakan Tekin'in torpil isteğiyle mesaj gönderdiği iddialarına MEB'den açıklama var: Kesinlikle olmadı

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Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'in, telefon mesajıyla bir il müdüründen öğrenci için torpil istediği yönündeki iddialarla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada "Böyle bir yazışma kesinlikle olmamıştır." denilirken söz konusu haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Yusuf Tekin'in, "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği" yönündeki televizyon haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"BÖYLE BİR YAZIŞMA KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Bakanlık açıklamasında bir televizyon kanalında "Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.

Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakan'ımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır. Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

A Alkan:

Sesli güldüm ?? ????

6
0
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şahabettin Ayyıldız:

Haşa

1
0
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