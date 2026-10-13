MEB Bakanı Tekin, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümünü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin kalbi Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü kutlu olsun. Maarif ailesi olarak şanlı tarihimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle, ecdadımızın emaneti olan mukaddes vatanımızı daha ilerilere taşımaya ve bağımsızlık ruhumuzu gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA