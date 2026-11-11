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MEB, 81 ilden genç iklim delegelerinin mesajlarını Türkiye haritasında topladı

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MEB, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 81 ilden seçilen ortaöğretim öğrencilerinin iklim ve çevre mesajlarını etkileşimli Türkiye haritasında topladı. Genç iklim delegelerinin video mesajlarına haritada iller seçilerek ya da "Tümünü oynat" ile ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında 81 ilden seçilen öğrencilerin çevre ve iklim değişikliğine ilişkin mesajları, etkileşimli Türkiye haritasında bir araya getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımlarını desteklemek amacıyla "81 İlden 81 Genç İklim Delegesi" projesi hayata geçirildi.

Proje sürecinde 81 ilden seçilen ortaöğretim öğrencileri, "genç iklim delegeleri" olarak iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam ve biyolojik çeşitlilik konularında görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

Genç iklim delegelerinin hazırladığı bildiriler "COP31 Gençlik İklim Bildirgesi" kitapçığında bir araya getirilip öğrencilerin çevreye ve geleceğe ilişkin mesajları etkileşimli Türkiye haritasına taşındı.

Video ile geleceğe yönelik mesajlar verildi

Genç delegeler, hazırladıkları video mesajlarda doğal kaynakların korunmasından sıfır atığa, yenilenebilir enerjiden çevre bilincinin geliştirilmesine kadar pek çok konuya dikkati çekti.

Öğrenciler, video mesajlarında "Köklerimiz güçlü, vizyonumuz yerli, imzamız evrensel", "İsrafı azalt, umudu çoğalt", "Güneş'in gücüyle suyu koru, Maarif vizyonuyla geleceği yaşat", "Eğitimle aydınlanan gençler, geleceği aydınlatır" ve "Sıfır atıkla temiz hava, gençlerin gücüyle yeşil bir dünya" gibi ifadelerle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik mesajlar verdi.

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüş ve önerilerini görünür kılan etkileşimli Türkiye haritasında, iller seçilerek söz konusu ili temsil eden genç iklim delegesinin video mesajı izlenebiliyor.

Haritada yer alan "Tümünü oynat" seçeneğiyle 81 öğrencinin mesajlarına art arda ulaşılabiliyor.

"Etkileşimli Türkiye Haritası"na "ogm.meb.gov.tr/81il_81delege" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA
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