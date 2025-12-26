Meb, 2026 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Kılavuzunu Yayımladı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu" ile "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" doğrultusunda hazırlanan 2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim yer aldı.

Buna göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 29 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Ek başvurular ise 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

Eğitimler 2 Ocak–15 Nisan 2026 tarihleri arasında

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları kapsamındaki eğitimlerin, 2 Ocak–15 Nisan 2026 tarihleri arasında oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verileceği belirtildi.