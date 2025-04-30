Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

MEB 1381 Engelli Öğretmen Atadı

MEB 1381 Engelli Öğretmen Atadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama duyurusu çerçevesinde 1381 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Atamalar, EKPSS puanı ve aday tercihlerine göre yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda 1381 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilen atama, 62 farklı branşta uygulandı.

Atamalar, adayların tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenlerin yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruları alınmıştı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.