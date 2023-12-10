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MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi Programına Katıldı

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İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Kaya Kartal, Kayseri'de düzenlenen 'Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi' programına katıldı. Kartal, Gazze'deki soykırım sürecine dikkat çekerek, uluslararası hukukun ve insan hakları koruma mekanizmalarının iflas ettiğini belirtti. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Kaya Kartal, Kayseri'de, "Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi" programına katıldı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Filistin ezgileri ve şiirlerin dinlendiği etkinlikte konuşan Kartal, canlı yayında izledikleri bir soykırım süreci ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Gazze'de hak mücadelesi verildiğini belirten Kartal, "İmkanları ölçüsünde her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İzliyoruz, gözlemliyoruz, çok büyük bir soykırım süreci yaşanıyor ama oradaki insanların böyle bir ağıt beklentisi yok gördüğüm kadarıyla. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu yılgınlık hali, ağıt hali yakışmıyor bizlere, Müslümanlara. Çünkü Gazze söz konusu olunca biz de aynı zamanda o mücadelenin temsilcileri olarak başı dik olmak zorundayız." diye konuştu.

Kartal, 7 Ekim'den bu yana suç duyurusu süreçleri işlettiklerini, çeşitli açıklamalar ve türlü eylemler yaptıklarını anımsattı.

Gazze'yle birlikte uluslararası hukukun, uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının iflas ettiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Sorun çözemediğini, bu düzeyde bir soykırım karşısında dahi harekete geçemediğini gördük. Hatta öyle ki Avrupa'da ve Amerika'da devletler toplandı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamaya cüret ettiler. Filistin'le ilgili açıklama yapan, protesto gösterilerine katılan sanatçıları, kamu görevlilerini, üniversite mensuplarını tehdit ettiler. İşleriyle ekmekleriyle tehdit ettiler. Yaşanan soykırımı küçümseyecek, hatta neredeyse bütün yükü Filistinlilere, Hamas'a yükleyecek bir dil içerisine savruldular. İnanıyorum ki bu büyük bir kırılma olacak. Zaten devam eden bir kırılma sürece vardı."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlere de değinen Kartal, bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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