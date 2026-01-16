Mardin'de kayıp 2 çocuğun, yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 ve 7 yaşındaki iki çocuğun, buz tutan bir gölette cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu. Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel