Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal'in evde silahla ölümüne ilişkin babası tutuklandı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın evinde silahla vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili baba A.S. tutuklanırken, ağabeyi H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde evlerinde tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Zuhal Sayyar'ın (16) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen baba A.S. tutuklandı, ağabeyi H.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 11 Mart'ta akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar, evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı. Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, dün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı. Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal'in cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE KIZINI HORTUMLA DARBETMİŞ

Zuhal'in ağabeyi H.S., ifadesinde olay saatinde uyuduğunu, silah sesi ile uyandığını söyledi. Baba A.S. ise olaydan 1 gün önce kızını hortumla dövdüğünü itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, baba A.S.'nin 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verirken, oğlu H.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
