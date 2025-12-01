Haberler

Mazgala Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de üzerine demir parmaklıklarla kapalı olan mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek sahibe teslim edildi.

OSMANİYE'de bir işyerinin önünde bulunan ve üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için mazgalın üzerindeki demir parmaklıkları hidrolik kesme makasıyla kesti. Açılan alandan içeriye uzanan bir itfaiye eri, özel koruyucu eldivenler kullanarak yavru kediyi bulunduğu yerden dışarıya çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğu görülmesinin ardından sahibine teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
