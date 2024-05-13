Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da mayıs ayında mevsim normallerinin altında bir hava hakim olurken, komşu ilde şaşkınlık yaratan bir görüntü kaydedildi. Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de sabah başlayan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, cep telefonuyla kaydedilen videoda lapa lapa kar yağdığı görülüyor.
Türkiye genelinde mayıs ayına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, bugün İstanbul'a komşu ilde şaşırtan bir manzara hakimdi.
SAĞANAK YAĞIŞ YERİNİ KARA BIRAKTI
Kocaeli'nde Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış geçtiğimiz dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.
VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartepe'de bulunan vatandaşlar karın lapa lapa yağdığı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.