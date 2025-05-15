Mayıs Ayında Kar Üstünde Çay Keyfi

Mayıs ayında kar üstünde kara demlikte çay keyfi yaptı

TOKAT - Bir doğasever, Tokat'ın Başçiftlik yaylasında kar üstünde soba kurup kara demlikte kar suyuyla çay demleyerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Yeniyayla mevkiinde doğasever bir vatandaş, mayıs ayının ortasında kar bulunan yaylada soba kurarak kara demlikte çay demledi. Nazif Karakoç isimli vatandaş, karlar üzerinde kurduğu sobada hem çay demledi hem de patates közleyerek doğanın tadını çıkardı. Yüksek rakımı ve serin havasıyla bilinen Yeniyayla, ilkbaharın ortasında bile karla kaplı olmasıyla dikkat çekiyor. Bölge, özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor.

"Ne Kaçkarlar ne de Sibirya"

Başçiftlik ilçesi yaylalarında ilk baharda bile kar olduğunu söyleyen Nazif Karakoç, "Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Yeniyayla mevkiinin bir bölümünde karlı bir alanda sobamızı kurarak kara demlikte çayımızı demledik. Mayıs 2025 Kara demlikte kar suyuyla çay demleyeceğiz. Burası ne Kaçkarlar ne de Sibirya. Memleketimizin en güzel yerlerinden birisindeyiz. Biz de fırsatları değerlendiriyoruz. Hayat, doğada çay kara demlikte güzel" dedi.