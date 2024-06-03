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İhracatta rekor! Mayıs ayı rakamları yüzleri güldürdü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, "Yüzde 11.4'lük bir artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. 1 yıl önce mayıs ayında 21.6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Mayıs ayı ihracatını 2024'te başardık. Yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. " dedi. Bolat, 24,1 milyar doların tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

İTHALATTA YÜZDE 10.3'LÜK DÜŞÜŞ

"Bu üç önemli rekoru söyledikten sonra yine olumlu gelişmelere devam etmek istiyorum. Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda mayıs ayında tam yüzde 10.3'lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık bir azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 48 AZALDI"

Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı tam 6.5 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. 15 puan artışla yüzde 63.4'ten yüzde 78.7'ye yani 15.3 puanlık artışla yüzde 78.7'lik ihracatın ithalatı karşılama oranına yükseldik.

"2024'ÜN İLK 5 AYINDA İHRACAT YÜZDE 4.5 ARTTI"

2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk.

"İLK 5 AYDA İTHALAT YÜZDE 9.2 AZALDI"

İlk 5 aya baktığımızda yüzde 9.2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi. İthalattaki 5 aylık azalma 14.6 milyar dolar. İhracatımızdaki net artış 4.6 milyar dolar. Toplam 19.2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

JokerAllame:

Almanya şokta ollleeeey

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Murat Ozdemir:

İyi olanı da tebrik etmek lazım değil mi

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Temel Temel:

bu rekorlar bize neden yansımıyor. ihracatı kim yapıyor zengin holdingler. onalar zengin oluyor. bizide avutuyorlar

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Şahin Gözlü:

rekor kırdık süperr,işcide açlık sınırında rekor kırdı ama önemsiz tabi açlık sınırı

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NediyonDegisik:

Bu sadece mayis ayinin rakami dagilin beyler ?? biraz arastirin ulkelere gore ihracati ozaman gorursunuz. Belli bir sure satilmiyor sonra yaz aylarinda millet birseyler aliyor mansete rekor olarak geciyor.

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murat dural:

zevkine peyan olmaz bu işin.

5
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Murat:

Hep rekor kırıyoruz ama cebimiz hep küçülüyor yersen

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Mehmet İsa Civan:

Koskoca Türkiye'nin ihracatı çoktan 500 milyar doları geçmeliydi çok geç kaldık

2
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Mehmet İsa Civan:

Türkiyedeki enflasyona ve enflasyona göre kur dikkate alındığında yıllık ihracatın 331 milyar dolar olması lazım. Bunun üzerine de türkiyenin büyüme yüzdesini de eklemek gerekir. Fakat bu eklamayı yapmadan bir olması gereken ihracat rakamından çok uzağız. Bunu anlamanın en kolay yolu kalem kalem ihrac edilen malların tonajları geçen yıla göre ne kadar artmıştır o önemlidir.

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Malatyalı:

Hepsi yalan biz bu ülkede yaşamıyomuyuz. Gormuyormuyoz. Fakir resmen sadakaya bırakılmış bir ülkedeyiz.

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