İhracatta rekor! Mayıs ayı rakamları yüzleri güldürdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Mayıs ayı ihracatını 2024'te başardık. Yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. " dedi. Bolat, 24,1 milyar doların tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

İTHALATTA YÜZDE 10.3'LÜK DÜŞÜŞ

"Bu üç önemli rekoru söyledikten sonra yine olumlu gelişmelere devam etmek istiyorum. Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda mayıs ayında tam yüzde 10.3'lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık bir azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 48 AZALDI"

Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı tam 6.5 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. 15 puan artışla yüzde 63.4'ten yüzde 78.7'ye yani 15.3 puanlık artışla yüzde 78.7'lik ihracatın ithalatı karşılama oranına yükseldik.

"2024'ÜN İLK 5 AYINDA İHRACAT YÜZDE 4.5 ARTTI"

2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk.

"İLK 5 AYDA İTHALAT YÜZDE 9.2 AZALDI"

İlk 5 aya baktığımızda yüzde 9.2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi. İthalattaki 5 aylık azalma 14.6 milyar dolar. İhracatımızdaki net artış 4.6 milyar dolar. Toplam 19.2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk."