AB İklim İzleme Kurumu: Mayıs 2026, Tarihin En Sıcak İkinci Mayıs Ayı Oldu

BRÜKSEL, 10 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin iklim izleme kurumu Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Mayıs 2026'nın dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ikinci mayıs ayı olduğunu ve Batı Avrupa'nın alışılmadık şekilde erken bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Kurumdan çarşamba günü yapılan açıklamada, mayıs ayında 15,81 santigrat derece olarak ölçülen küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 ortalamasının 0,55 derece üzerinde olduğu belirtildi. Bu ölçüm, 2024 yılının mayıs ayından sonraki en yüksek seviye olarak kaydedilirken, sanayi devrimi öncesi tahmini sıcaklık ortalamasının ise 1,42 santigrat derece üzerinde yer aldı.

Tropikal Pasifik Okyanusu'nda, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen El Nino koşullarına doğru geçiş süreci devam ederken, 60 derece güney enlemi ile 60 derece kuzey enlemi arasındaki deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalama 20,90 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu değer, mayıs ayı bazında kaydedilen en yüksek ikinci sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Batı Avrupa, mayıs ayının ikinci yarısında erken ve şiddetli bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Portekiz'de çok sayıda yerel sıcaklık rekoru kırılırken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 35-40 santigrat dereceye kadar yükseldi.

Kaynak: Xinhua