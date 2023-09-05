Maviye Sürgün'ün 13. bölümünde büyük sır gün yüzüne çıkıyor

Ali, Salih'in tehlikede olduğunu düşünürken, Ozan'ın Salih'e odaklandığını fark eder. Ali, ailesini ve sevdiklerini korumak için Ozan'a karşı oyununu yeniden kurar. Defne ve Murat'ın işleri beklenmedik şekilde büyürken, Aykut gizli aşkı öğrenir ve plan yapar. Ali'nin Ozan'a karşı atacağı adım ise büyük sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

Maviye Sürgün'ün 13. bölümünde; Ali, Salih'in büyük bir tehlike içinde olduğuna inanmışken, Ozan'ın tam düşündüğü gibi Salih'e odaklandığını görür. Ailesini ve sevdiklerini korumak adına Ali; Ozan'a karşı oyunu yeniden kurar!

Defne, Murat konusunda köşeye sıkışmışken işler beklenmedik şekilde büyür. Azra ve Murat ilişkilerini gizlemek isterken, Aykut gizli aşkı öğrenir ve bunu gün yüzüne çıkarmak için plan yapar.

Ali'nin Ozan'a karşı atacağı adım ise gün sonunda büyük sırrın gün yüzüne çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!