Mavi Vatan Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci aşaması tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği TCG Kemalreis fırkateyninin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi.

Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye helikopterle SAS timi sevk edildi. Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti.

Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere SAT harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak su altı intikal aracı ve helikopterden paraşütle atılan SAT unsurları hedefe yöneldi. Belirlenen hedeflerin ele geçirilmesinin ardından ada kıyı hattında bulunan hedefler SAT botunca ateş altına alındı.

Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından sudaki SAT unsurları helikopterle denizden alındı.

SAT Komutanlığının bir diğer unsuru ise helikopterden gemiye serbest iniş yaparak operasyon düzenledi. SAT harekatının tamamlanmasının ardından harekata katılan unsurlar tatbikatın sancak gemisindeki Bakan Akar'a selamlama geçişi yaptı.

Tatbikatta denizaltı savunma harbi kapsamında yerli ve milli yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG Tarsus karakol gemisinden atılan roketle tam isabetle vuruldu.

Daha sonra TCG Kemalreis fırtakeyni ile TCG Büyükada ve Heybeliada korvetleri arasında denizde malzeme transferi icra edildi. Faaliyet sırasında TCG Büyükada'daki Donanma Bandosu tarafından da marşlar çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle tatbikata katılan gemilerin komutanlarına hitabının ardından, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin son safhasında fiili silah atışları gerçekleştirilecek. Atışlar kapsamında yerli ve milli üretim Aksungur SİHA'dan yerli ve milli MAM-L güdümlü mermi atışı yapılması planlanıyor.