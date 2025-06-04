Mavi Marmara saldırısında ve Gazze'de hayatını kaybedenler Kayseri'de anıldı

Mavi Marmara saldırısında ve Gazze'de hayatını kaybedenler Kayseri'de anıldı
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İsrail'in Mavi Marmara gemisi ve Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Mavi Marmara gemisi ve Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar Bürüngüz Cami önünde bir araya geldi.

Öğle namazının ardından grup adına açıklama yapan Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş, Mavi Marmara katliamının 15. yılında şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Mavi Marmara katliamını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Karakaş, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların tüm hızıyla dünyanın gözü önünde devam ettiğini, İsrail'in kadın, çocuk, gazeteci, sağlık personeli, uluslararası diplomat dahil her gördüğü insanı yok etmek için karadan ve havadan saldırdığını belirtti.

Dışardan gelen insani yardımların da engellediğini dile getiren Karakaş, başta ABD olmak üzere batı dünyasının, katilin yanında durarak suç ortağı olduğunu, İslam dünyasında da katliamı durdurmaya yönelik hiçbir şey yapılmadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Gazze'deki saldırıların sona ermesi için dua edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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