"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı

'Mavi Marmara' saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

Sabah saatlerinde Konyaaltı Varyantlar mevkiinde toplanan grup, denizde Türk ve Filistin bayrakları açarak farkındalık etkinliği düzenledi.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetlerinin saldırısına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisine ithafen yapıldığını söyledi.

Yıldırım, 15 yıl önce yola çıkarken taşıdıkları mesajı bugün de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "2010 yılında Mavi Marmara gemisinde yer aldım. Mavi Marmara ile denizden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladık. Ancak saldırıya uğradık ve 10 arkadaşımız şehit oldu. O günden bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle bu mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Gazze'de yaşananların artık soykırım boyutuna ulaştığını vurgulayan Yıldırım, her yıl Türk ve Filistin bayraklarıyla Akdeniz'e açılarak Filistin'in mutlaka bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını, Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği dünyaya haykırmak istediklerini ve bir gün Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağına olan umutlarını dile getirdi.

Mavi Marmara saldırısı

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki Mavi Marmara gemisinde bulunan gönüllüler ve basın mensupları, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda silahlı saldırıya uğrayarak alıkonulmuş, saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.