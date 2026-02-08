Haberler

Mavi Marmara Derneği, Gazze'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak hayır mutfağı açtı

Mavi Marmara Derneği, Gazze'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak hayır mutfağı açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıtmak amacıyla günlük 10 bin kişilik kapasiteye sahip bir hayır mutfağı açtı. Açılışta Türkiye'nin destekleri vurgulandı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde mevcut insani felaketi hafifletmek amacıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesine sahip bir hayır mutfağı açtı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı "Barselona Parkı" bölgesinde faaliyete başlayan mutfağın açılışında yerel temsilciler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar hazır bulundu.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Müdürü Mümin Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan bu hayır mutfağının Türkiye'nin Filistinlilere destek olmak ve saldırıların etkilerini hafifletmek için resmi ve sivil düzeyde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Mutfağın günlük yaklaşık 10 bin kişilik sıcak yemek üretim kapasitesine ulaştığını ifade eden Avde, özellikle ramazan ayında yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Günlük üretilen yemeklerin yarısının Gazze kenti ve kuzey bölgelere, diğer yarısının ise orta ve güney bölgelere ulaştırılacağını kaydeden Avde, derneğin Barselona Parkı Kampı başta olmak üzere Gazze'deki birçok kampa destek sağladığını aktardı.

Avde ayrıca derneğin Gazze'de insani yardım ile kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli projeler yürüttüğünü belirtti.

Açılışa katılan Gazze Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kazaat ise Türkiye'nin Gazze halkına verdiği resmi ve sivil destekleri takdir ettiklerini ifade etti.

Kazaat, İsrail'in saldırıları ve ateşkes ihlalleri sürerken Türkiye'nin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde en az 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği, bölgede insani koşulların felaket boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'ye insani yardım girişinin yeterli seviyeye ulaşmaması, krizin devam etmesine yol açıyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız

İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse...