İsviçreli flüt virtüözü Maurice Steger CSO Ada Ankara'da sahne alacak

İsviçreli blok flüt virtüözü ve orkestra şefi Maurice Steger, Orkestra Akademik Başkent ile Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakfın sponsoru ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent, DenizBank Konserleri Serisi'nin 2025 yılındaki son konserini Maurice Steger'in solist ve şef olarak yer alacağı programla verecek.

Barok müzik alanındaki yorumlarıyla tanınan blok flüt virtüözü ve orkestra şefi Steger, Türkiye'de ilk kez 32. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında konser vermişti. Sanatçı, Ankara'daki bu konserde de zengin bir repertuvarla sahne alacak.

Konser, yarın saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Konserin biletleri "Biletinial" üzerinden ve konser salonu gişesinden temin edilebiliyor.

Maurice Steger

İsviçre'nin Winterthur kentinde 1971 yılında doğan Maurice Steger, erken dönem müziği ve orkestra şefliği alanlarında eğitim gördü.

Steger, Akademie für Alte Musik Berlin, Venedik Barok Orkestrası, The English Concert, Accademia Bizantina gibi uluslararası birçok dönem ve senfoni orkestrasıyla solist ve şef olarak sahne aldı.

2002 yılında Karajan Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 2013'ten bu yana Gstaad Barok Akademisi'nin direktörlüğünü yürütüyor.