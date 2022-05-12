MAÜ'de Bahar Şenlikleri Coşkuyla Başladı

MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinlik ve yarışmaların yanı sıra Mustafa Ceceli konseri Bahar Şenliğine damga vurdu.

11 Mayıs 2022 tarihinde saat:13.00'da başlayan Bahar Şenliği etkinlik dizisinde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü tarafından düzenlenen öğrenciler ile pano boyama ve spor yarışmaları, Hat, Tezhip ve Çini çalışması ve MAÜ Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen etkinlik stantları ile öğrenciler eğlenceli vakit geçirdiler.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar şenlik alanında kurulan stantları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile keyifli vakitler geçiren Özcoşar, öğrencilerin selfie çekim isteklerini geri çevirmedi.

Konser Öncesi Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, makamında Türk pop müzik sanatçısı ve söz yazarı Mustafa Ceceli'yi ağırlayarak kendisine plaket takdim etti.

Hakla açık olarak düzenlenen konser etkinliğine Sanatçı Mustafa Ceceli damga vurdu. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı Mardin'in en büyük konser programında Mustafa Ceceli Kürtçe ve Türkçe şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Öğrenciler, gece boyu doyasıya eğlenerek Bahar Şenliklerinin tadını çıkardı.

Bahar Şenliği Programının 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 13.00-22.00 saatleri arasındadevam edeceği bildirildi.

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