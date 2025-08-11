Minguzzi İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

TRABZON'un Of ilçesinde İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (15) için yürüyüş düzenlendi. Cep telefonu ışıklarıyla yürüyen vatandaşlar, Minguzzi'yi anıp, şiddet olaylarına tepki gösterdi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Trabzon'un Of ilçesinde oğlu anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte cep telefonu ışıklarıyla Atatürk Bulvarı boyunca yürüyen vatandaşlar, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anıp, şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte 'Ahmet için tek yürek' ve 'Oflular seni unutmayacak' pankartları taşınırken, Gazze'deki soykırıma da dikkat çekildi.

ADI OF'TA YAŞATILACAK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da yürüyüşe katılarak anne Yasemin Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'ye destek verdi. Başkan Sarıalioğlu, "Kıymetli evladımız Ahmet Minguzzi'yi anmak ve Gazze'deki mazlumların sesi olmak amacıyla annesi Yasemin Hanım ve babası Andrea Beyin katılımıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ahmet'in adını, ilçemizde bir sokakta ve plaj voleybolu turnuvasında yaşatacağız. 'Bir annenin ahı dünyayı yakar' sözünden hareketle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye sahip çıkması ve adli makamların harekete geçmesiyle adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Ahmet'in adı, gönüllerimizde ve Of'ta daima yaşayacak" dedi.

'ASLA DURMAYACAĞIM'

Baba Andrea Minguzzi, "Ahmet burayı çok seviyordu. Gösterilen destek bizim için büyük onur" sözleriyle teşekkür ederken, anne Yasemin Minguzzi ise "Acımız büyük, mücadelemiz de büyük. Çocuklar için asla durmayacağım" diye konuştu.

HABER KAMERA: Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon),