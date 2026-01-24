Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi
İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da bir anma yürüyüşü yapıldı. 'Mattia Ahmet Minguzzi ve tüm çocuklar için yürüyoruz' sloganıyla gerçekleşen etkinliğe Minguzzi'nin annesi de katıldı.

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yılında Ordu'da yürüyüş düzenlendi.

"Mattia Ahmet Minguzzi ve tüm çocuklar için yürüyoruz" sloganıyla Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde organize edilen programa, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de katıldı.

Ellerinde, "Çocuklar sokaklarda ölmeyi değil, yaşamayı hak ediyor" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Yasemin Minguzzi, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Asla yılmayalım, durmayalım. Bugün Ordu çok kalabalık. Bugün ayın 24'ü ve olayın olduğu gün. Karadenizli olduğum için buraya gelmek istedim." dedi.

Davayla ilgili Yargıtay süreci olacağını belirten Minguzzi, "Yargıtay'dan sonra insan hakları var. Hiçbir zaman durmayacağız. Mücadeleye devam ama yanımızda olmanız çok kıymetli bizim için." diye konuştu.

Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Ordu'da 2019'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, Ordu'da geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Arda Gündüz'ün annesi Seyhan Bacaksız ve Karadeniz Yaşam Hakkı Savunucuları Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in de konuşma yaptığı programa, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
