İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini'nin hapis istemiyle yargılanıp aklandığı davadaki beraat kararı onandı

İtalya'da, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı ve sonunda beraat ettiği davanın sonucuna yapılan itiraz, Yargıtay tarafından reddedildi ve beraat kararı onandı.

Open Arms'ın Ağustos 2019'da kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini için 2021'de "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla başlattığı ve 20 Aralık 2024'te beraat kararıyla sonuçlanan ancak temyize giden yargı süreci, sonuçlandı.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının 18 Temmuz'da, Salvini hakkında ilk derece mahkemenin geçen yıl verdiği beraat kararına yaptığı itiraz, Yargıtayda görüşüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, konuya bakan Yargıtay 5. Dairesi, "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı ilk derece mahkemeden aldığı beraat kararını onadı.

"Sınırları savunmak bir suç değil"

Kararın açıklanmasının ardından Salvini, ABD merkezli X hesabından tek yumruğu havada bir fotoğraf karesiyle yaptığı paylaşımda, "5 yıl boyunca yargılanma: Sınırları savunmak bir suç değil." ifadesini kullandı.

Salvini'nin iktidar ortağı olduğu sağ koalisyonun Başbakanı Giorgia Meloni de X platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Matteo Salvini'nin Open Arms davasında kesin olarak beraat etmesi iyi bir haber ve basit, temel bir ilkeyi doğruluyor: İtalya'nın sınırlarını savunan bir bakan suç işlemiyor, görevini yapıyor."

İspanyol STK'nin kurucusu Oscar Camps ise yaptığı açıklamada, Yargıtayın aldığı kararın teknik değil aksine siyasi ve bugünkü kararın insanlık adına "endişe verici" olduğunu belirtti.

Open Arms olayı

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalya Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Salvini için 2021'de "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla başlattığı ilk derece yargılama süreci, Palermo Mahkemesi'nin 20 Aralık 2024'te hakkında verdiği beraat kararıyla sonuçlanmıştı.

Open Arms hadisesi dışında Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti.