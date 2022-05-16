Masumlar Apartmanı'ında zamanın merhem olduğu yaralar ve değişen duygular - Haberler

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Masumlar Apartmanı'ında zamanın merhem olduğu yaralar ve değişen duygular

Bültenler - Güncel
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Masumlar Apartmanı'ında zamanın merhem olduğu yaralar ve değişen duygular

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 17 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir

Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle her Salı saat 20.00'de TRT 1'de…

Bültenler / Güncel

Masumlar Apartmanı, Trt 1, Salı, Ege, Güncel, Haberler

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