Masumlar Apartmanı final bölümüyle ekranlara geliyor - Haberler

"Masumlar Apartmanı" 2. Sezon 71. Bölüm 24 Mayıs 2022 Salı/ 20.00/ TRT 1

Güçlü hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çeken, her Salı en çok konuşulan ve reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı akıllarda yer alacak final bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Final bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda izleyiciyi neler bekliyor.

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

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