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MASTOB Başkanı Süral, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

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MASTOB Başkanı Zafer Süral, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Süral, mesajında Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek Cumhuriyet'i korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Süral, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir lider olmadığını ifade eden Süral, aynı zamanda çağdaş ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan eşsiz bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'i korumanın ve ülkeyi her alanda daha ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Süral, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Atatürk'ü anmanın yalnızca geçmişi hatırlamakla sınırlı olmadığını ifade eden Süral, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmak, üretmek ve ülkeye değer katmak gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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