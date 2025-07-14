Massachusetts'te Bakım Evinde Yangın: 9 Ölü

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak 70 kişinin yaşadığı tesiste 9 can kaybı meydana geldi. Bazı sakinler hastaneye kaldırılırken, 5 itfaiyeci de hafif yaralandı.

FALL ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangın sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Massachusetts İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yangından kurtarılan bazı tesis sakinlerinin hastaneye kaldırıldığı, 5 itfaiyecinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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