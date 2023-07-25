MASKİ Personeline Yüzde 45 Zam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yüzde 45 oranında zam yapılması sevinçle karşılandı. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile ilgili düşüncelerini dile getiren MASKİ personelleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışmakta olan personele yüzde 45 oranında zam yapılması sevinçle karşılandı.

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile ilgili düşüncelerini dile getiren MASKİ personelleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Sosyal haklar ve maaş zammı ile ilgili görüşlerini paylaşan MASKİ personellerinin yayımladığı mesajda, "Bizleri enflasyona ezdirmeyen, emeğimizi ve hakkımızı koruyan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Gece - gündüz demeden Malatya için çalışıyoruz. Bedenimiz yorgun olsa da kafamız rahat. MASKİ çalışanları olarak, daha anlımızın teri kurumadan en büyük zammı aldık. Sayın Başkanımızın emeğe ve emekçiye verdiği değer bir kez daha kanıtlanmıştır. Teşekkürler Büyük Başkan" denildi. - MALATYA