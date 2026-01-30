Manisa'da fuhuş operasyonu; 2 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde masaj salonunda çalıştırdıkları 3 kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Bugün masaj salonuna düzenlenen operasyonda; 2 bin 500 TL karşılığında fuhşa zorladıkları ve aracılık yaparak yer temin ettikleri ileri sürülen M.B. ve R.N., gözaltına alındı. Öte yandan fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarıldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.