Marvel's Spider-Man 2 Chadwick Boseman'a Saygı Duruşunda Bulunuyor

Marvel's Spider-Man 2 oyununda, Black Panther rolüyle tanınan Chadwick Boseman'a içten bir saygı duruşu yapılıyor. Oyunda Wakanda Büyükelçiliği ve Wakanda Forever selamı gibi detaylar bulunuyor.

Dün itibariyle piyasaya çıkan Marvel's Spider-Man 2, Black Panther rolüyle tanınan merhum Chadwick Boseman'a içten bir saygı duruşunda bulunuyor. Oyunun birçok easter egg'i arasında bir tanesi dokunaklı bir saygı duruşu olarak öne çıkıyor.

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Oyuncular Midtown bölgesinde, Spider-Man 2 öncesi oyunlarından tanıdık bir yer olan Wakanda Büyükelçiliği'ni bulacaklar. Miles elçiliğin ön kapısına yaklaştığında, oyunculara "Onurlandırmak" için ? tuşuna basmalarını söyleyen bir komut istemi beliriyor. Etkinleştirildiğinde, Miles ciddiyetle kollarını göğsünün üzerinde kavuşturarak ikonik Wakanda Forever selamını veriyor.

Wakanda Forever. #SpiderMan2 pic.twitter.com/nNfDBUrMur — Greg Miller (@GameOverGreggy) October 19, 2023

Bu etkileşim kısa olsa da, duygusal yankısı yadsınamaz. Spider-Man 2, Boseman'a saygı duruşunda bulunan ilk oyun değil. Boseman'ın 2020'de ani vefatından kısa bir süre sonra piyasaya sürülen Spider-Man: Miles Morales'te oyun, jenerikte dokunaklı bir mesaj içeriyordu:

"Asil bir kralın, Chadwick Boseman'ın sevgi dolu anısına. Onun onuru, gücü ve merhameti gelecek nesiller boyunca yankılanacak. Sonsuza dek Wakanda."

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Ayrıca oyun, Boseman'ın 42 filminde Jackie Robinson'ı canlandırarak çığır açmasına bir gönderme olarak 42. Cadde'nin adını "Chadwick Yolu" olarak değiştirdi.

Hayranlar tarafından merakla beklenen Spider-Man 2 dün PS5'te görücüye çıktı. Oyuncular bu yeni maceraya atılırken, oyunla ilgili böyle ilginç detayları öğrenmek için bizi takipte kalabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.