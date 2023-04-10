Mart ayında yapılan 9 seçim anketinin ortalaması alındı! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 4.5 puan fark var

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mart ayı içinde yapılan 9 seçim anketinin ortalaması alındı. Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48.3, Erdoğan'ın yüzde 43.8, Muharrem İnce'nin ise yüzde 5.5 oldu. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında yüzde 4.5'lik fark olurken, seçim ikinci tura kaldı.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 9 anket şirketinin mart ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN2IN 4.5 PUAN ÖNÜNDE

Yapılan çalışmanın sonucuna göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4.5 puan önünde bulunuyor.

İNCE'NİN ORTALAMASI YÜZDE 5.5

Kılıçdaroğlu yüzde 48.3 ile birinci sırada yer alırken, Erdoğan yüzde 43.8 ile ikinci oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 5.5, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 2.2 oy aldı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

Anket sonucuna göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor. Eğer 14 Mayıs'taki seçimlerde buna benzer bir tablo ortaya çıkarsa, vatandaş 28 Haziran'da bir daha sandığa giderek Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan ikilisinden birine oy verecek.