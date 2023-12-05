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MARSU, Kızıltepe ilçesinde içme suyu sorununu çözdü

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Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Kızıltepe ilçesine bağlı Aşağı Azıklı Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözmek için proje başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahalleye kesintisiz ve kaliteli su temini sağlandı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için başlattığı proje kapsamında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aşağı Azıklı Mahallesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerde kesintisiz ve kaliteli su temini sağlamak için yürütülen "Mardin'in 45 Muhtelif Mahallesi İçme Suyu Şebekesi ve Depo İnşaatı Yapım İşi" projesi ile mahallelerin su sorunu çözülmeye devam ediyor.

Yürütülen proje kapsamında, kuraklığın etkisiyle sondaj kuyusu kuruyan Aşağı Azıklı Mahallesi'nde başlatılan çalışma ile su rezervi bakımından zengin olduğu tespit edilen farklı bir nokta yeni bir sondaj kuyusu açılırken ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hattı da yenilendi.

Ekipler, mahallede 75 milimetre çapında 3 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirirken çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye su verilmeye başlandı.

Ayrıca yangın durumlarına hızlı müdahale için mahallenin çeşitli noktalarına yangın vanaları yerleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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