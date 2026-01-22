Haberler

Fransa'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları Marsilya'yı savaş alanına çevirdi

Fransa'nın Marsilya kentinde YPG/SDG destekçileri tarafından düzenlenen gösteride ciddi taşkınlıklar yaşandı; polis ve iş yerlerine saldırılar yapıldı, kamu malına zarar verildi. Yetkililer olayları kınadı.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkararak, polis ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro'nun haberine göre, Marsilya'nın merkezindeki Canebiere Caddesi'nde terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup gösteri düzenledi.

Ciddi taşkınlıklara sahne olan gösteride, trafik ışıkları tahrip edildi, tramvay durakları ile bölgedeki işletmelerin camları kırıldı ve polis karakoluna saldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çöp konteynerlerinin ateşe verildiği yer aldı.

Marsilya'nın bağlı olduğu Bouches-du-Rhone'nin Valisi Jacques Witkowski, göstericilerin güvenlik güçlerini havai fişekler ve diğer cisimlerle hedef aldığını belirterek, yaşananları kınadı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir dava, insanlara ya da mallara yönelik saldırıları haklı gösteremez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
